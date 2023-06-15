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Херсонский губернатор заявил о возможности восстановить плотину Каховской ГЭС

15:38
  • четверг
  • 15 июня 2023

Саму станцию придется отстраивать заново

Плотина Каховской гидроэлектростанции (ГЭС), разрушенная в результате ударов Вооруженных сил Украины, подлежит восстановлению. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал временно исполняющий обязанность главы Херсонской области Владимир Сальдо.
Более 1,7 тысячи домов на Херсонщине освободились от воды

Как уточнил политик, "сама гидростанция полностью уничтожена, а вот плотина не полностью", поскольку сохранилась часть бетонной конструкции. плотину строили советские специалисты которые учитывали самые "апокалиптические" сценарии.

При этом главной целью Сальдо в эфире НТВ назвал сохранение Каховского водохранилища, "чтобы снабжать уникальную систему мелиорации, которую построили на территории Херсонщины и Северного Крыма".

Однако глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что "как такового Каховского водохранилища уже нет", вместо него осталось "русло Днепра с мелкими заливами". Чиновник пояснил, что после разрушения Каховской ГЭС произошло колоссальное сокращение зеркала водохранилища, а также нанесены трагические последствия для флоры и фауны, сообщает РИА Новости.

Ранее вице-премьер Виктория Абрамченко заявила, что ущерб, причиненный экономическим объектам, жилому фонду и населенным пунктам в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области, оценивается в более чем 1,5 млрд рублей. Экологический ущерб можно будет оценить позднее, когда полностью сойдет вода. При этом на ликвидацию последствий потребуется "очень много" времени.

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