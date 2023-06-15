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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль задумалась о переезде в Россию

15:59
  • четверг
  • 15 июня 2023

В настоящее время она живет в Ливане

Бывший министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призналась, что всерьез рассматривает возможность переехать в Россию.

По словам политика, "чтобы стать русской, мне нужно как следует выучить русский язык", а также дочитать "Войну и мир" Льва Толстого и прочесть "Достоевского и по крайней мере два произведения Чехова, тогда уже можно будет заводить об этом разговор".

Что касается получения российского паспорта, Кнайсль отметила, что это не ей решать, однако заявила, что человек "может быть гражданином только одной страны, так я это вижу".

При этом политик, проживающая сейчас в Ливане, рассказала, что чувствует себя француженкой, европейкой и немного арабкой, а вот по Австрии не скучает, сообщает ТАСС.

В 2018 году Путин посетил свадьбу Кнайсль, которая проходила в городе Гамлиц. Российский лидер станцевал с невестой и подарил молодоженам картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар. Кроме того, Путин привез на свадьбу казачий хор, который выступил для всех собравшихся.

Летом 2022 года Кнайсль опубликовала в блоге мем по мотивам работы художника Владимира Серова "Ходоки у В.И. Ленина", на которой президент России Владимир Путин принимает делегацию. Экс-министр подписала этот мем фразой "Однажды придет время для дипломатии, настоящих разговоров".

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Карин Кнайсль
Карин Кнайсль
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