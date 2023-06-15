В Киеве перестали пытаться скрывать свои преступные планы

Открыто говорят о желании "убивать русских"

Западная пресса хором сокрушается: вооружили вроде до зубов, но все равно с украинским контрнаступлением что-то идет не так. Русские с легкостью укрощают только подогнанные на фронт немецкие "Леопарды", утилизируют американские БМП Bradley и французские AMX. А перед европейскими и американскими налогоплательщиками, нужно как-то оправдаться, куда спустили их деньги. Виноватой снова назначили Россию - слишком хорошо выстроила оборону. Об этом по методичке одновременно написали американская New York Times, британская Guardian, французская Le Monde.

"Российские оборонительные укрепления на Украине стали самыми обширными сооружениями такого рода в Европе со времен Второй мировой войны. Российские военные используют траншеи, минные поля и другие виды препятствий для того, чтобы затормозить наступление украинских войск", - говорится в статье американской газеты.

Оппозиционные западные издания иллюстрируют провал контрнаступления юмористическими картинками: танки с поникшими дулами - вот так выглядит европейская стратегическая импотенция.

"Украинцы публикуют много бравых отчетов. Когда вы начинаете копать глубже все эти сообщения об успехах ВСУ, вы обнаруживаете: они могут в качестве достижений демонстрировать два или три разрушенных здания, которые располагаются в 15-25 километрах от российских рубежей обороны. К которым они не могут приблизиться и тем более прорвать. С самого начала Путин прикладывал максимум усилий, чтобы минимизировать потери среди российских военных. Он также заинтересован в том, чтобы избежать, насколько это возможно, сопутствующий ущерб", - заявил Дуглас Макгрегор, экс-советник Пентагона.

Чтобы запал погибать до последнего украинца у ВСУ не угас, коллективный Запад подбрасывает в топку конфликта вооружения и обещания. Вечно свежую морковку - членство в НАТО - традиционно держат перед носом киевских представителей на каждом сборище альянса. Не стала исключением и эта брюссельская встреча в формате "Рамштайн".

Ханно Певкур, министр обороны Эстонии: "Эстония видит, что будущее Украины в НАТО, и мы, конечно, будем делать все, чтобы отстаивать это".

Анита Ананд, министр национальной обороны Канады: "Премьер Трюдо объявил о выделении еще 500 миллионов долларов помощи Украине. Кроме того, Канада передаст 10 тысяч патронов, почти 300 ракет ПВО".

Кайса Оллонгрен, министр обороны Нидерландов: "Самой насущной необходимостью является ПВО. Нидерланды начали программу подготовки украинских пилотов на платформе F-16".

Отмашку на старт обучения украинских пилотов на истребителях F-16 сегодня официально дал генсек НАТО. Пока не многие страны альянса готовы реально отправлять на убой свои самолеты. Министр обороны Украины приглашен в качестве страдальца от российской агрессии. Правда, его развеселое настроение явно не соответствует отведенной роли. Видимо, услышав про очередную подачку, не может сдержать эмоций.

Киевский режим даже не скрывает своих преступных планов: максимально убивать русских. Неважно, гражданских или военных.

"Сегодняшние цели следующие - уничтожить как можно больше мобилизованных. Откровенно говоря, это нужно для того, чтобы добавить психологического давления на российскую армию", - это слова Михаила Подоляка, советника главы офиса Владимира Зеленского.

Максимальное убийство русских как психологический эксперимент. В Кремле эти фантазии маньяка Подоляка прокомментировали просто: наверное, это он про своих. Американские чиновники и военные, правда, в ранге "бывших", говоря о 7 тысячах убитых всушников, открыто называют украинское контрнаступление кровавой баней. Экс-сенатор и полковник армии США Ричард Блэк призывает прекратить требовать от Украины воевать столько, сколько потребуется. Но Вашингтон этот кровавый банкет уже оплатил.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России: "Режиму нужно отработать полученную от запада военную помощь до саммита НАТО в Вильнюсе 11-12 июля. Четкий расчет. Это все часть глобальной информационно-политичесской кампании, которая режиссируется на Западе. Со своей стороны эти самые режиссеры торопят Зеленского, подтверждая собственную вовлеченность в конфликт".

Пока киевский режим отрабатывает западный заказ, ему прощают многое. Европарламент признал подрыв Каховской ГЭС, которую неоднократно обстреливали ВСУ, терактом. Правда, вину возложили на Россию. Как бы потом не пришлось снова делать информационные вбросы, чтобы прикрыть истинных заказчиков и исполнителей. Как неловко получилось с диверсией на "Северных потоках".

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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