Собянин рассказал на ПМЭФ о развитии московского транспорта

Уже сейчас идет работа над МЦД-5

Вряд ли кто-то задумывался - каков столичный транспорт на вкус? Оказывается - разный. Речь о мороженом, которым угощают посетителей на стенде Москвы на ПМЭФ-2023. Он, по традиции, один из самых больших, ярких и высокотехнологичных.

Речные электросуда отечественного производства. Специальные плавучие причалы и, конечно, турникеты. Кстати, шире чем в метро и с функцией оплаты по биометрии. На форуме можно изготовить и специальную транспортную карту - два в одном. Московская "Тройка" и "Подорожник" для Северной столицы.

Развитие транспорта обсуждали и на панельной сессии "Госуправление между людьми и данными". О создании центральных диаметров, например, задумывались еще в 1930-х. Но реализовать получилось только сейчас.

Мэр Москвы Сергей Собянин: "Мы пришли с Белозеровым Олегом Валентиновичем к президенту и сказали - "Владимир Владимирович, есть мегапроект центрального транспортного узла, от которого зависит судьба не только Москвы, но и Московской области и вообще Центрального округа. Это - огромные потоки людей, экономика". Он говорит - "Да, хорошо, давайте. Вам ресурсы какие-то нужны?" Мы говорим - "Обойдемся сами". Погорячились на самом деле. Но после реализации этого проекта уже федеральный бюджет получил в 6 раз больше, чем вложил в этот проект".

В этом году запустят еще два диаметра. Каждый - крупнейший транспортный проект в Европе.

Население Москвы каждые десять лет увеличивается на миллион человек. И самое ценное в городе, подчеркивает его мэр, люди! На это ориентирована вся система госуправления столицы. А потому в ближайшее время, уверен Сергей Собянин, искусственный интеллект не сможет заменить чиновников. С чем готов поспорить Герман Греф. Спор, впрочем, закончился подписанием соглашения. Правительство Москвы и "Сбер" будут сотрудничать в сфере устойчивого развития.

Ну, а создавать беспилотные авиационные системы Москва будет совместно с Тульской, Самарской, Рязанской, Тамбовской областями, а также другими российскими регионами.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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