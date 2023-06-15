Российские войска отразили пять атак ВСУ на донецком направлении

За сутки уничтожено до 340 боевиков

Операторы беспилотников со скрытых позиций заканчивают последние приготовления. Быстрая установка на штатив и молниеносный взлет. Спрятаться от зоркого глаза "Орлана" никто не сможет. С воздуха противник как на ладони. Вот командный пункт, вот американская бронетехника. В этот момент боевики даже не подозревают, что все их планы раскрыты.

Полученные с воздуха данные оперативно передают артиллеристам. Несколько минут на расчеты координат, и вот "Грады" уже выезжают на огневые позиции. Прицел наведен на окраины поселков Васюковка и Раздоловка. Боевики засели в укреплениях. Тут бой идет уже больше суток. Боевым товарищам из штурмовых отрядов нужна огневая артиллерийская поддержка. Раздается команда, следом - залп.

Операторы рапортуют – снаряды попали точно в цель. У противника не было шансов. И это только пристрелочный залп. Командир дает вторую команду - отработать всеми установками.

Игорь Конашенков, официальный представитель Минобороны России: "На донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток отражены пять атак противника. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30".

Американские гаубицы теперь можно хорошо разглядеть. Точнее, то, что от них осталось. Отныне они не представляют угрозы. Одна догорает, вторая полностью уничтожена точным попаданием. Выжившим боевикам ничего не остается, как побросать оружие и спасаться бегством на грузовиках, в которые они едва успевают запрыгнуть. Правда, далеко им уйти не удается. Настегают российские экипажи вертолетов Ка-52.

Авиация значительно упрощает работу мотострелкам и десантникам на земле. Управлялемыми ракетами летчики уничтожают два танка ВСУ. Тех самых, которые осыпали снарядами наших военнослужащих, не давая продвинуться вперед.

Вертолетами с воздуха уничтожены и места дислокации радикалов. После точного попадания в ангар с бронетехникой начался сильный пожар. Боевики пытаются сбить пламя с помощью огнетушителей и пожарных рукавов. Все тщетно. Ситуация безвыходная. После того, как рухнула кровля, спасать и вовсе уже нечего. Сдетонировал после прямого удара и украинский боезапас на складе. Взрывной волной уничтожено все вокруг в радиусе десятков метров. Повреждена даже техника, которая стояла на улице. Отчетливо виден вышедшей из строя после взрыва немецкий танк "Леопард", которому так и не позволили выполнить поставленные задачи.

Илья Данильцев, "ТВ Центр"

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