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Мишустин поблагодарил работающих в новых регионах врачей

22:29
  • четверг
  • 15 июня 2023

Премьер посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова

Развитие в России системы здравоохранения остается для правительства приоритетным направлением. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Он в преддверии Дня медицинского работника посетил Национальный медико-хирургический центр имени Пирогова, передает "ТВ Центр".

Глава кабмина осмотрел Центр управления в кризисных ситуациях. Сотрудники попросили премьера помочь с приобретением спецоборудования, которое позволит повысить скорость оказания помощи. Премьер попросил врачей составить список приоритетных закупок и отметил, что в российских больницах стало больше отечественного оборудования.

Также он поддержал предложение сотрудников центра ввести курсы по оказанию первой медпомощи в школах, колледжах и вузах. А на оперативном совещании премьер поблагодарил всех врачей, которые работают в новых регионах.

"Я помню, когда вы открывались. И центр уже показал свою эффективность. Он позволяет координировать всю систему медицины катастроф, чтобы люди, пострадавшие при чрезвычайных обстоятельствах, от природных бедствий, во многих других случаях, максимально оперативно получали медицинскую помощь. С начала специальной военной операции перед центром встали новые вызовы. Его полевые многопрофильные госпитали начали действовать в наших новых регионах, где жителям предоставляется качественное лечение при самых различных заболеваниях благодаря вашим специалистам. Сейчас там идет плановая работа по строительству больниц, поликлиник и фельдшерско-акушерских пунктов", - отметил глава кабмина.

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