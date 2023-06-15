В Алтайский край привезли семерых птенцов сокола-балобана

В регионе действует программа по восстановлению популяции этой краснокнижной птицы

Едва оперившиеся и совершенно беспомощные - совсем скоро эти соколята станут одними из самых опасных хищников в высокогорье Алтая. Пока же птенцы не способны даже летать и явно взволнованы. К приезду пернатых сотрудники Сайлюгемского национального парка подготовили деревянные домики, или хэки, которые на время заменят гнездо.

В республику Алтай птенцы прибыли из охранного фонда Тульской области, где занимаются разведением редких птиц. Таких, как соколы-балобаны. В дикой природе хищники охотятся как на сородичей в воздухе, так и на млекопитающих на земле. Бросаясь к жертве, развивают скорость до 250 километров в час. Чтобы пробудить у птенцов нужные инстинкты, сотрудники парка подобрали подходящий живой рацион - грызуны и перепелки. Так что это вовсе не соседи по гнездовью, как может показаться, а будущий обед. Подкладывать добычу орнитологи стараются быстро и незаметно. Ведь любой контакт с человеком нарушит иллюзию естественной среды обитания.

"С передней стороны у нее решетка, чтобы птицы могли, еще сидя в гнезде искусственном, знакомиться с окружающей территорией. Суть данного хэкинга основная в том, что птенец, вылетев из этого гнезда, уже воспринимает его как свое родное и вернется обязательно сюда", - объяснил Олег Меркушев, директор фонда по сохранению редких птиц "Балобан".

А возможно, вернется даже не одна, а с семьей. Ведь это уже не первые балобаны, которые поселились в Сайлюгемском парке. Изначально в дикую природу пробовали отпускать совсем взрослых особей. Однако, не получив нужных навыков выживания, птицы часто погибали. Тогда решили подсаживать птенцов в гнезда диких пернатых пар. Будущие приемные родители, сами того не зная, проходили строгий отбор. Но и от этой методики решили отказаться. Оказалось, что самостоятельно выращивать соколят в хэках гораздо эффективнее.

В прошлом году в свой первый полет отправились пять молодых соколов. В этом - к ним присоединятся еще семь.

Отслеживать молодняк помогают специальные трекеры. Сказать, сколько балобанов сегодня обитает в России, не берутся даже ученые. По некоторым оценкам, за последние 20 лет мировая популяция сократилась вдвое и самостоятельно уже не восстановится. Браконьеры практически полностью истребили вид, отлавливая птенцов и поставляя в страны Ближнего Востока. Там их выращивают и ставят на службу в соколиной охоте. Цена одной дикой птицы на аукционе может достигать десятков тысяч долларов.

"Птенцы, которые к нам поступили, у них нанесены татуировки. То есть данные птенцы уже не будут пользоваться спросом у браконьеров. В Арабских Эмиратах не приветствуют татуированных птиц", - отметил Алексей Кужлеков, научный сотрудник Сайлюгемского национального парка.

Однако быть уверенными, что краснокнижные не попадут в руки тех же браконьеров, все равно нельзя. Ведь в соседнем Китае, Монголии, Казахстане охота на балобанов абсолютно законна. Единственный выход, который предлагают ученые, требовать запрета отлова российских соколов на международном уровне.

Пока же наша страна остается единственным относительно безопасным убежищем для исчезающих птиц. Пернатые новоселы пробудут здесь почти месяц, прежде чем отправиться во взрослую жизнь. Поначалу будут держаться вместе, говорят орнитологи, но со временем разлетятся каждый по своим гнездам.

Анна Пешехонова, "ТВ Центр"

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