Глава МАГАТЭ назвал серьезной ситуацию на Запорожской АЭС

Но уровень воды в пруду охлаждения достаточный

Ситуация на Запорожской АЭС остается серьезной, но на станции приняты меры для ее стабилизации. Об этом заявил в четверг глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в ходе посещения станции.

По его словам, уровень воды в пруду охлаждения достаточный. Работа насосов пока не требуется.

"Мы проверили системы, которые являются очень важными для систем охлаждения. С одной стороны, ситуация серьёзная, и последствия есть. В то же время был предпринят ряд мер для стабилизации ситуации. Наша работа по оценке ситуации будет продолжаться", - сказал глава МАГАТЭ (цитата по РИА Новости).

Гросси отметил, что в данный момент подписать соглашение по безопасности АЭС невозможно, поскольку конфликт продолжается. Он напомнил, что существует политическое соглашение, которое было сформулировано на Совбезе ООН.

"Достижение письменного соглашения было бы нереалистично на данном этапе, потому что, как мы знаем, нет переговоров о мире или прекращении огня между сторонами. Но мы смогли достичь твердого политического соглашения", - сказал он.

Гросси надеется, что Запорожская АЭС возобновит работу на полной мощности после завершения боевых действий.

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