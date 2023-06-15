Собянин отказался запрещать электросамокаты в Москве

В решению проблемы могут привлечь ИИ

В Москве на планируется запрещать движение на электросамокатах. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в рамках Петербургского международного экономического форума.

"Будем бороться. Будем бороться, но не запрещать", - сказал Собянин телеканалу НТВ (цитата по РИА Новости).

Мэр предложил привлечь к решению проблемы искусственный интеллект. Он мог бы просчитать, на каких улицах нужно вводить ограничения скорости.

В последнее время инциденты с участием электросамокатов стали происходить все чаще. Звучат разные призывы, вплоть до полного запрета.

Видео: В Госдуме предложили ужесточить правила для электросамокатов

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