Британия передала Киеву эти снаряды в мае

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что военные в ЛНР научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

"Есть успех. Летит, но научились сбивать. Работаем над повышением собственной квалификации, повышаем эффективность работы ПВО", - цитирует Пасечника ТАСС.

Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow в мае. Уже 12 мая ВСУ обстреляли этими снарядами Луганск. 27 мая в ходе ежедневного брифинга Минобороны России сообщило, что были сбиты две ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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