ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В ЛНР заявили, что научились сбивать ракеты Storm Shadow

16:41
  • четверг
  • 15 июня 2023

Британия передала Киеву эти снаряды в мае

Врио главы Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что военные в ЛНР научились сбивать крылатые ракеты Storm Shadow англо-французского производства.

Британский генерал Ширрефф заявил о неготовности НАТО к конфликту с Россией
Байден "повысил" британского премьера в должности

"Есть успех. Летит, но научились сбивать. Работаем над повышением собственной квалификации, повышаем эффективность работы ПВО", - цитирует Пасечника ТАСС.

Великобритания сообщила о передаче Киеву ракет Storm Shadow в мае. Уже 12 мая ВСУ обстреляли этими снарядами Луганск. 27 мая в ходе ежедневного брифинга Минобороны России сообщило, что были сбиты две ракеты Storm Shadow и 12 украинских дронов.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Фрагменты ракеты Storm Shadow
Фрагменты ракеты Storm Shadow
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.