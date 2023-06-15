Путин планирует визит в Турцию

Об этом сообщил помощник российского президента

Помощник президента России Юрий Ушаков рассказал о планах Владимира Путина относительно возможного визита в Турцию.

"Президент Турции подтвердил свое приглашение нашему президенту посетить Турцию. Планы есть, но конкретные сроки еще не обсуждались", - приводит слова Ушакова "Интерфакс".

7 июня президенты России и Турции провели телефонный разговор. В ходе беседы Эрдоган заявил о важности продолжения консультаций с ООН для устранения препятствий по экспорту российского зерна и удобрений в рамках зерновой сделки. Также стороны обсудили ситуацию с разрушением Каховской ГЭС.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Турция, в отличие от стран Запада, отказалась поставлять Киеву тяжелое вооружение и вводить против России санкции, выступает за мирное урегулирование конфликта.

В Кремле неоднократно отмечали взвешенную позицию Анкары.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"