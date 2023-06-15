Собянин: Решение об утверждении МЦД-5 может быть принято осенью

Это очень сложный проект

Решение об утверждении МЦД-5 могут принять осенью 2023 года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, сейчас столичные власти совместно с РЖД начали предпроектный этап решения, как пройти под землей, под центром Москвы.

"Технологически это чрезвычайно сложно, но если это будет реализовано, то это разгрузит большое количество транспортных узлов в центре Москвы, разгрузит Ярославское направление. Мы сейчас находимся в глубокой проработке вместе с РЖД, правительством, проектировщиками - так, чтобы не ошибиться. Но я думаю, что уже осенью примем решение такое или иное, но подойдем уже к осознанному принятию решения", - сказал Собянин в эфире "Москва 24".

Сергей Собянин напомнил, что движение на МЦД-3 и МЦД-4 планируется запустить в августе и сентябре этого года. В дальнейшем там будут вводить новые и реконструировать существующие станции. Мэр рассказал, что по этим двум диаметрам ежедневно будет проезжать около миллиона человек.

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