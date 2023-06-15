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Собянин подвел итоги конкурса детского рисунка "Наследие моего района"

18:53
  • четверг
  • 15 июня 2023

Конкурс прошел уже в пятый раз

Сергей Собянин подвел итоги конкурса детского рисунка "Наследие моего района" и поздравил победителей.

Среди лучших работ — Войковский район в сумерках Дарьи Кузеневой, загородный дворец Елизаветы Петровны в Сокольниках Анастасии Трунькиной. Приз зрительских симпатий достался Александру Воропаеву за рисунок церкви святых мучеников Адриана и Наталии в Ярославском районе.

"Поздравляю ребят и желаю успехов! Здорово, что вы так любите Москву. Мы стараемся, чтобы вам было уютно и всегда интересно в родном городе", - заявил Собянин.

Конкурс прошел в пятый раз в столице. Участники должны были изобразить самые важные для них места района, в котором они проживают, попробовать по-новому взглянуть на привычные улицы, дома и парки, увидеть их красоту и уникальность. В этом году ребята прислали на суд жюри почти 3,5 тыс. работ.

 

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