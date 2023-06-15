РИА Новости: глава ГУР Минобороны Украины Буданов тяжело ранен

Он находится в госпитале в Берлине

Как сообщил РИА Новости сотрудник российских силовых структур со ссылкой на источники в украинской военной разведке, во время российского ракетного удара по штаб-квартире Главного управления разведки Минобороны Украины в Киеве начальник ГУР Кирилл Буданов получил ранение.

"По сведениям, полученным российскими силовиками от источников в ГУР Украины, стало известно о ранении Кирилла Буданова во время российского удара утром 29 мая по зданию ГУР, расположенному на острове Рыбальский в Киеве. Российская ракета залетела в соседний кабинет с Будановым", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что Буданова извлекли из-под завалов и вертолетом отправили сначала на военную базу Жешув в Польше, а оттуда - американским военным самолетом в Берлин.

Как уточняется в заметке, в данных сервиса Flightaradar сохранилась запись о полете этого самолета сохранилась.

По данным источника в украинской разведке, Буданова лечат в Берлине по адресу Шарнхорстштрассе, 13. Его состояние оценивается как тяжелое.

Буданов известен своими громкими провокационными высказываниями. Так, именно он обещал "зайти в Крым" в течение весны 2023 года, а также грозился "убивать россиян в любой точке мира".

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