В Нижегородской области возбудили дело из-за гибели подростка в оздоровительном лагере

Недомогание мальчика поначалу приняли за отравление

Повышенное давление и головная боль - на такие симптомы 13-летний подросток, отдыхавший в оздоровительном лагере "Золотой колос", пожаловался взрослым 11 июня. Вечером 12 июня температура поднялась до 37,2. На следующее утро градусник показал уже 39. Как пишут местные СМИ, сотрудники связались с матерью мальчика, рассказали о его состоянии и заявили, что необходима госпитализация. Но женщина якобы решила забрать сына домой.

Из местной больницы подростка тут же отправили в областную. Но спасти уже не смогли. На условиях анонимности сотрудники лагеря рассказывают несколько иную версию того, как развивалась трагедия. Оказывается, в детском оздоровительном учреждении нет ни изолятора для заболевших, ни даже медиков.

По данным Роспотребнадзора, в пробах воды и еды, взятых в лагере "Золотой колос", нашли стрептококковую инфекцию. Предварительно, она могла вызвать у ребенка менингит. Но официально причина смерти до сих пор не названа.

"Мы собираем всю необходимую информацию для того, чтобы восстановить всю цепочку событий как на территории самого лагеря, так и анамнез ребенка, исторический анамнез. То есть чем ребенок болел, какие хронические болезни были, когда последний раз проходил профосмотр, диспансеризацию. Когда будет собрана вся первичная медицинская информация, мы сможем дать уже полноценное заключение, что же конкретно произошло", - сообщил Давид Мелик-Гусейнов, министр здравоохранения Нижегородской области.

По факту смерти ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

Еще несколько детей сразу в двух лагерях региона обратились за медпомощью с аналогичными симптомами. Следственный комитет и Роспотребнадзор уже проводят проверку этих случаев. Власти региона поручили принять меры эпидемиологической безопасности во всех летних оздоровительных детских учреждениях. Также по поручению губернатора организована межведомственная комиссия.

Оксана Фомичева, "ТВ Центр"

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