Шойгу оценил влияние СВО на военное сотрудничество с другими странами

СВО дает полезный опыт

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил в интервью телеканалу "Звезда", что специальная военная операция не сказалась на военно-техническом сотрудничестве с зарубежными партнерами.

"Слухи о том, что это серьезно ударило по военно-техническому сотрудничеству в целом, - они не имеют под собой никакой реальной почвы", - подчеркнул глава Минобороны.

Он добавил, что в прошлом году военно-техническое сотрудничество достигло "довольно больших и серьезных показателей".

Как уточнил министр, опыт СВО позволяет оценивать, насколько российское вооружение эффективно по сравнению с западным.

Ранее в июне Шойгу проверил, как готовится техника и вооружения к отправке в зону СВО, посетив арсеналы и базы хранения Западного военного округа. Осмотрев склады, министр потребовал ускорить отправку военной техники в войска.

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