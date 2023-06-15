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Минпромторг ждет роста розничной торговли в России

20:25
  • четверг
  • 15 июня 2023

По итогам прошлого года было зафиксировано снижение оборота

Заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов заявил в разговоре с журналистами, что розничная торговля в России сохраняет тенденцию к устойчивому росту.

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Как напомнил замминистра, официальный прогноз Минэкономразвития по росту розницы по итогам этого года составляет 5,3%.

"Мы традиционного полагаем, что прогноз Минэкономразвития - сдержанный и базовый. Рассчитываем по факту на цифры чуть повыше", - добавил при этом Евтухов (цитата по "Интерфаксу").

Что касается динамики цен на сахар, замглавы ведомства указал, что "розница свои обязательства по сдерживанию цен, по ограничению наценки на социально-значимые товары выполняет".

Согласно оценке Росстата, снижение оборота розничной торговли в России по итогам 2022 года составило 6,7%.

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