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"Жириновский" предрек победу Путина на выборах в 2024 году

20:29
  • четверг
  • 15 июня 2023

У действующего президента попросту нет достойных конкурентов

Владимир Путин победит на выборах президента в 2024 году. Такой прогноз дала нейросеть "Жириновский", представленная на Петербургском международном экономическом форуме. По мнению ИИ, у Путина попросту нет конкурентов.

"Кто ему может составить конкуренцию? Какие-то никчемные политики, которые только умеют критиковать и ничего не делать. Сравнивать их с Путиным, который строит великую и могучую Россию, восстанавливает ее величие", - заявила нейросеть.

"Жириновский" добавил, что "мы будем благодарить Путина за победу на выборах", пишет РИА Новости.

Нейросеть "Жириновский" была представлена ЛДПР. ИИ генерирует ответы на основе выступлений и публикаций покойного лидера партии.

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