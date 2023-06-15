В США по обвинению в киберпреступлениях арестовали россиянина

Перед судом он впервые предстанет 15 июня

Гражданин России Руслан Астамиров арестован в США по обвинению в причастности к хакерским атакам, передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление американского Минюста.

Уточняется, что 20-летнему уроженцу Чечни уже предъявлены два обвинения. Его подозревают в сговоре с целью совершения атак на американские и иностранные компании с помощью программ-вымогателей LockBit, а также в требовании выкупа.

Астамирову грозит до 20 лет лишения свободы по первому обвинению и до пяти лет - по второму.

Перед судом россиянин впервые предстанет 15 июня. Российская сторона пока официально не прокомментировала эту информацию.

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