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ВСУ обстреляли миссию МАГАТЭ

22:16
  • четверг
  • 15 июня 2023

Пострадавших нет

ВСУ открыли огонь по миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором агентства Рафаэлем Гросси. Об этом сообщил советник главы "Росэнергоатома" Ренат Карчаа.

По его словам, инцидент произошел, когда миссия возвращалась на Украину.

"Украина нарушила режим тишины. Как только миссия МАГАТЭ с Гросси подъехала к границе, началось. Там не просто обстрел был, там завязался бой. Им пришлось переждать", - сказал Карчаа агентству ТАСС.

В настоящее время Рафаэль Гросси уже прибыл в Запорожье. Пострадавших нет.

В четверг миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС, чтобы оценить ситуацию. По словам Гросси, ситуация сложная, но на станции приняты меры по ее стабилизации.

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