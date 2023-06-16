Философ Корнел Уэст решил побороться за Овальный кабинет

План Уэста: социализм, ликвидация американских военных баз за рубежом и роспуск НАТО

Кажется, мы все увязли в матрице. Политическая реальность всё более теряет связь с привычным миром, превращаясь в набор виртуальных действий. Которые совершают виртуальные персонажи. Америку готов вести вперёд новый президент, который буквально вынырнул из знаменитой "Матрицы".

Философ Корнел Уэст, ставший второстепенным героем культового фильма, готов стать главным героем Америки. Он решил побороться за Овальный кабинет Белого дома. Философ, писатель, богослов, актёр, член ассоциации "Демократические социалисты Америки". Представляете себе эту смесь. Это в Америке, где всё должно быть предельно просто. Тут добро, там зло, вот правда, а вот ложь. Любым простым правильным лозунгом можно победить врага! Когда все восхищались Бараком Обамой, профессор Уэст пригвоздил его к позорному столбу:

"Чёрный талисман олигархов с Уолл-стрит и марионетка корпоративных плутократов, который стал главой американской машины убийств, - и гордится этим".

План Уэста для Америки: социализм, ликвидация американских военных баз за рубежом и роспуск НАТО. Молодым американцам эта программа очень нравится. Напоминает, конечно, залихватский сценарий какого-то политического боевика. Недаром профессор Уэст снялся в двух частях "Матрицы". Но посмотрим на действующих американских политиков. Да они все из этой самой "Матрицы"!

Ещё один герой этой матрицы, Дональд Трамп, темпераментом и энергией превосходящий любого киногероя. Предельно театрализованная борьба за пост президента США уже началась. И вот американскому герою выдвигают в федеральном суде новые обвинения, которые могут привести его за решетку лет на 20. Но его сторонники знают, кто на самом деле должен сесть.

Политическая матрица живёт своей жизнью. И профессор Корнел Уэст точно достоин в ней своего места. И кто скажет, что в этой действительности всё не так, как на самом деле?

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