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Судаков рассказал, как сказывается помощь Киеву на ситуации в США

08:57
  • пятница
  • 16 июня 2023

На вопросы ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков

Запад продолжает снабжать Украину оружием - но что конкретно он требует взамен? Какой реакции ждать Киеву от покровителей, если контрнаступление потерпит провал? Как сказывается помощь Украине на внутриполитической ситуации в США?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"На сегодняшний день в США не настолько актуален вопрос Украины. Дело в том, что украинская карта приравнивалась к выборной стратегии президента Байдена: выиграть на Украине у России любой ценой. У меня всегда возникает вопрос: а что такое критерий победы для Байдена?" – отметил он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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