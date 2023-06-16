Минобороны показало боевое применение самоходных минометов "Тюльпан"

Они не имеют аналогов в мире

Мощные удары по военным объектам ВСУ нанесли артиллеристы Западной группировки войск. Минобороны опубликовало кадры боевого применения самоходных миномётов "Тюльпан".

Эти орудия не имеют аналогов в мире. При помощи снарядов калибром 240 миллиметров наши бойцы уничтожают командные пункты, бронетехнику, а также укрепления, которые снарядами из других артиллеристских установок не пробить.

Точным беглым огнём экипаж "Тюльпана" поразил опорные пункты ВСУ, неонацисты понесли значительные потери. Помощь в корректировке огня оказывают расчёты беспилотников, они же фиксируют уничтожение объектов противника.

Контролируют обстановку в небе над зоной проведения спецоперации и защищают наших военных от ударов с воздуха экипажи многоцелевых истребителей Су-30. Во время очередного боевого вылета пилоты обнаружили и сбили самолёт ВСУ. Кроме того, лётчики отработали патрулирование в заданном районе, а также прикрытие нашей штурмовой и бомбардировочной авиации во время нанесения ударов по военным объектам неонацистов.

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