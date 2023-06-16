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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:50
  • пятница
  • 16 июня 2023

Мужество проявили рядовой Заурбек Алагов, лейтенант Владислав Соколов и рядовой Кирилл Пашин

В оборонном ведомстве рассказали о новых примерах мужества и героизма российских военных, которые сражаются с неонацистами.

Рядовой Заурбек Алагов вместе со своим подразделением оборонял стратегически важный населённый пункт. Во время боя с националистами вытащил из-под огня тяжелораненого сослуживца, оказал первую помощь и спас ему жизнь.

Взвод гаубичной батареи под командованием лейтенанта Владислава Соколова попал под обстрел с позиций радикалов. Не теряя самообладания, Владислав подготовил орудие для нанесения ответного удара. Выявил цели, скорректировал координаты и точными выстрелами лейтенант Соколов уничтожил две артустановки и до десяти боевиков.

Колонна батальонной тактической группы, в которой двигался рядовой Кирилл Пашин, была атакована украинскими диверсантами. Во время боя противник повредил радиостанцию. Несмотря на плотный огонь и рискуя собственной жизнью, Кирилл оперативно восстановил передатчик и обеспечил связь со штабом.

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