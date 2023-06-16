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Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск под Новобахмутовкой

08:22
  • пятница
  • 16 июня 2023

ВС России взяли в плен 17 украинских военных

Российские бойцы взяли в плен 17 украинских военнослужащих, попавших в засаду при попытке контрнаступления под Новобахмутовкой. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал представитель силовых ведомств Донецкой Народной Республики (ДНР).
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По словам собеседника ТАСС, противник предпринял очередную попытку контрнаступления, однако попал в засаду ВС России.

В плен сдались военнослужащие 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которых послали в атаку без должной поддержки со стороны артиллерии. Во время попыток наступательных действий десятки бойцов ВСУ были убиты.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что на донецком направлении активными действиями "Южной" группировки войск в течение суток было отражены пять атак противника. В ходе боев на данном направлении за сутки уничтожено до 340 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30.

Разведчик ВС России с позывным "Кара" сообщал, что ВС России обнаруживают много оружия производства государств — членов НАТО после отхода украинской диверсионно-разведывательной группы из Новой Таволжанки Белгородской области. Разведчик уточнил, что западное оружие и боеприпасы иностранного производства находят в частных домах, где украинские диверсанты устраивали свои засады и вели огонь по российским военным.

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