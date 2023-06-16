Украина не имеет успеха в своем контрнаступлении

Расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-1 "Солнцепек" отразил наступление украинских войск в районе Новодонецкого (Волновахский район Донецкой Народной Республики). Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал начальник пресс-центра группировки "Восток" Олег Чехов.

Как уточнил военный, сержант Виктор Петрунин под непрерывным огнем противника наносил огневое поражение по наступающим силам ВСУ. В результате мужественных и слаженных действий экипаж сержанта ликвидировал несколько десятков националистов и две боевые бронированные машины.

Понеся потери, противник отступил, позиции российских войск были удержаны, сообщает РИА Новости.

Ранее российское Минобороны продемонстрировало кадры боевой работы РСЗО "Торнадо-Г". Артиллеристы Западной группировки войск нанесли мощные удары по позициям украинских неонацистов. Разведку вражеских позиций ведут операторы беспилотников. Получив координаты, расчет оперативно выдвигается на огневую точку. Ударная волна — и осколки от фугасных снарядов разлетаются на сотни метров, уничтожая укрепленные командные пункты и узлы связи националистов.

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