ВС России лучше подготовлены, подчеркнул политик

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются прорвать оборону ВС России на флангах Артемовска и не дать российским подразделениям продолжить наступление. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Политик подчеркнул, что российские военные "уже и подготовлены лучше, и более слажено взаимодействие между подразделениями, которые находятся на тех направлениях".

Однако погодные условия благоприятствуют переброске резервов ВСУ: хотя ранее российские бойцы в процессе освобождения Артемовска перерезали основные дороги, по которым снабжалась украинская группировка, сейчас для этого можно использовать даже поля.

Несмотря на это, ВС России контролируют ситуацию и делают все для того, чтобы помешать прорыву ВСУ, подчеркнул Пушилин в интервью РИА Новости.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что украинское контрнаступление еще не началось. По утверждению чиновника, проводится "тестирование", украинские военные "при этом постепенно продвигаются в рамках тестировочного режима, то есть они смотрят, где слабее всего будет".

Однако российский лидер Владимир Путин указывал, что ВСУ начали контрнаступление еще 4 июня, хотя не преуспели ни на одном из направлений и потеряли 25-30; поставленной Западом военной техники.

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