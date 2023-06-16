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Россия усомнилась в ведении Европой расследования диверсии на "Северных потоках"

09:19
  • пятница
  • 16 июня 2023

Никаких результатов до сих пор нет

Швеция, Германия и Дания не торопятся со своими национальными расследованиями по факту взрывов на газопроводах системы "Северный поток, если они вообще ведутся. Такое заявление сделал в четверг, 15 июня, первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

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В своем Telegram-канале дипломат указал, что российская сторона "по-прежнему не в курсе того, что они [Дания, Швеция и ФРГ] делают". Вбрасывание на Западе подобных версий — это лишь стремление увести следствие по ложному следу.

Вопрос с расследованием для нас не закрыт, Россия к нему вернется в подходящей форме и в удобное время, если ситуация не изменится, резюмировал Полянский.

При этом Полянский отверг версии о причастности к подрыву "Северных потоков" неких самоорганизованных украинцев, подчеркнув, что такой теракт мог быть совершен только при прямой государственной поддержке.

В сентябре 2022 года взрывы прогремели на газопроводах системы "Северный поток". Германия, Швеция и Дания проводят расследования в связи с диверсией на "Северных потоках", однако никаких результатов они до сих пор не дали.

25 мая российский МИД вызвал послов Германии, Дании и Швеции, которые проводят национальные расследования диверсии на "Северных потоках". Ведомство заявило решительный протест в связи с полным отсутствием у России результатов этих расследований, назвав уклонение властей ФРГ, Дании и Швеции от взаимодействия с российской стороной в данном деле неприемлемым.

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