Более 10 тысяч бойцов ВС России получили выплаты за уничтожение техники ВСУ

Об этом рассказали в Минобороны

С начала специальной военной операции более десяти тысяч военнослужащих армии России получили специальные выплаты за личное уничтожение или захват военной техники противника. Об этом в пятницу. 16 июня, рассказали в российском Министерстве обороны.

В ведомстве уточнили, что по 300 тысяч рублей выплачено за каждый из уничтоженных украинских вертолетов и самолетов. По 100 тысяч рублей заплатили за уничтожение каждой единицы бронетанковой техники, по 50 тысяч — за уничтожение боевой бронированной машины, самоходных артиллерийских установок и установок реактивных систем залпового огня, сообщает ТАСС.

Ранее лидер группы "Земляне" Владимир Киселев выступил с инициативой передавать по 1 млн рублей каждому российскому военному, который выведет из строя танк ВСУ. Его поддержали Григорий Лепс, Николай Басков и многие другие звезды.

Артисты подчеркнули, что "мы поддерживаем бойцов не только песней, не только гражданской позицией, не только отношением и болью от того, с чем столкнулись", поскольку именно благодаря нашим бойцам на передовой у артистов сохраняется возможность продолжать заниматься творчеством.

В Кремле позитивно оценили эту инициативу, отметив, что она подтверждает поддержку обществом спецоперации.

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