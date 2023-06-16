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В Кремле рассказали об отношениях лидеров России и ОАЭ

09:58
  • пятница
  • 16 июня 2023

Владимир Путин проведет переговоры с лидером ОАЭ

Отношения лидеров России и ОАЭ Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна носят доверительный характер. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков.

Представитель Кремля напомнил, что в последний раз политики встречались в Санкт-Петербурге осенью 2022 года, и отметил, что личные контакты у них происходят "достаточно часто". Отношения глав двух государств Ушаков назвал конструктивными.

Лидер ОАЭ принимает участие в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ). Ожидается, что 16 июня у Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна пройдут переговоры, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее сообщалось, что Абу-Даби до конца 2023 года рассчитывает договориться о создании зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом. При этом товарооборот России и ОАЭ за последние время уже вырос в пять раз, до 9 млрд долларов.

Глава Минпромторга Денис Мантуров сообщал, что только по итогам 2022 года товарооборот между Россией и Объединенными Арабскими Эмиратами составил 9 млрд долларов, увеличившись на 68%. Объем экспорта из России в ОАЭ составил 8,5 млрд долларов, а импорта — 500 млн долларов.

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