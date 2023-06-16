В Петербурге обсудили сдерживание инфляции и туризм

Сегодня главный день Международного экономического форума

Петербург сегодня в центре внимания. В Северной столице стартовал главный день Международного экономического форума. Его ключевое событие - выступление Владимира Путина. Как ожидается, на пленарной сессии президент даст детальную оценку сложившейся экономической ситуации, обозначит основные перспективы развития. Ну а пока участники форума продолжают знакомиться с разнообразием и потенциалом нашей страны.

Павильон "Многонародная Россия" просто обязан был появиться на Петербургском экономическом форуме. Наша страна многонациональна и зарубежные гости с интересом изучают колоритные одежды российских народов. Ведь знать историю и культуру страны, с которой собираешься сотрудничать, не менее важно, чем те же основы бизнеса.

14 фигур - точные антропометрические копии экспонатов кунсткамеры в Петербурге. Впечатление такое, что они вот-вот оживут, особенно когда от любого дуновения колышется легкий платочек. Одежды собирали по деревням всей страны, а затем тщательно реставрировали.

При слове Арктика в воображении сразу, наверняка, всплывают айсберги. На форуме Арктический совет оформил свой павильон в виде огромной ледяной глыбы. А еще в регионе - несметные природные богатства. В павильоне гостей угощают напитками из северных ягод и даже кофе и мороженым с олениной.

На стенде Самарской области в воздухе парит беспилотник, правда, лишь на тросах. Летать в павильон экспоцентра было бы затруднительно - слишком плотно расположены экспозиции. А вот в чистом небе - пожалуйста. В регионе намерены создать целый кластер по разработке и выпуску этой современной и необходимой техники. Накануне Самарская область была в числе подписавших соглашения с Москвой о работе в этой сфере.

Одна из давних дискуссионных площадок форума - Деловой завтрак Сбера. Ведущие экономисты и политики в неформальной обстановке обсуждают острые проблемы российской экономики. Среди них - сдерживание инфляции.

Говорили и о туризме. Предпочтения россиян в последнее время сильно изменились. И по мнению правительства, это позволило активнее развивать инфраструктуру в нашей стране.

Словом, тем для обсуждения оказалось столько, что завтрак мог перейти в обед, а мероприятий на сегодня запланировано множество. Только подписания соглашений с утра и до вечера следуют едва ли не каждые пять минут. Перерыв случится только во второй половине дня, когда в главном пленарном заседании примет участие Владимир Путин.

Сегодня в Петербурге прошла презентация результатов Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. За право стать лучшими в этой сфере регионы состязаются с 2015 года. И в последние пять лет пальму первенства неизменно удерживает Москва.

Алексей Платонов, Анна Морозова, "ТВ Центр"

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