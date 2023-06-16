На запорожском фронте украинские танки застряли в грязи

ВС России уничтожают технику ВСУ

Российские войска развивают наступление в Марьинке. Южнее города - в районе Новомихайловки - штурмовые группы нанесли сокрушительные удары по неонацистам и захватили два опорных пункта. Киевские боевики тем временем проводят перегруппировку на нескольких направлениях. На Купянском - сорваны три попытки ротации противника. Также наши бойцы пресекают атаки ВСУ под Артёмовском.

За кормой тяжелого миномета поднимаются клубы пыли. Чтобы дроны-разведчики ВСУ не засекли машину на грунтовке, водитель прижимается с лесу как можно плотнее. Так "Тюльпан" сливается с деревьями и становится незаметным. Опасный участок проскочили. И по команде - сразу к бою.

За сухим набором цифр и терминов – координаты националистов. Северные и южные фланги Артемовска. Пригородные Берховка и Клещеевка. Позиции десантников в этих поселках днем и ночью штурмуют радикалы. Бойцы держатся. Но, как воздух, нужен массированный артналет по тылам ВСУ. Чтобы не позволить им ввести в бой свежие силы.

С переднего края сообщают – есть точные попадания. Противник с потерями отползает к своим окопам. А эти 20 боевиков решили больше не ходить в атаки. И сдались. Две роты, к которым они были отправлены на усиление, полностью ликвидированы.

На Запорожском фронте контрнаступление ВСУ безнадежно увязло. Причем, во всех смыслах. Три дня шли проливные дожди. И сегодня даже танки националистов застревают в непролазной грязи.

Буксующая и почти неподвижная техника - подарок для российских батарей. Огневой вал настолько мощный, что американские бронетранспортеры сгорают дотла. А осколки насквозь прошивают борта и башни самоходок.

Инициативных бойцов Министерство обороны поощряет денежными премиями. За каждый сбитый вертолет или самолет выплачивают 300 тысяч рублей. За танк или БМП - по 100 тысяч. Фронтовой прейскурант распространяется и на реактивные установки, ракеты, морские цели. И, как заявили в ведомстве, эта мера приносит ощутимые плоды.

На севере Луганской республики десантники постепенно закрепляются на подходах к Купянску. Позиции, которые еще вчера удерживали боевики, сегодня внимательно осматривают саперы. Отступая, националисты минируют окопы. И пока военные инженеры не проверят весь участок, обустраивать на "пятачке" новую линию обороны не разрешат.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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