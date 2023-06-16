Катастрофические потери ВСУ испугали американских ветеранов

Поступают предложения сесть за стол переговоров

На Западе постепенно приходит понимание того, что попытка наступления оборачивается для Украины настоящей трагедией. Не помогают киевскому режиму ни бесконечные поставки оружия, ни наемники из стран НАТО. Ежедневные катастрофические потери ВСУ пугают даже видавших виды американских ветеранов боевых действий. И на этом фоне все отчетливее звучат предложения прекратить бессмысленное кровопролитие и сесть за стол переговоров.

Кадры, которые опубликовало в соцсетях польское агентство новостей, рушит всю легенду Запада якобы о том, что на Украине нет военных НАТО. На видео даже флаги стран, отправивших своих солдат на фронт. Пост подписали - как командная работа. Но ВСУ и под руку с иностранным легионом не удается толком начать пресловутое контрнаступление. Известный в Америке политики-республиканец, ветеран войны во Вьетнаме Ричард Блэк шокирован:

"Украинское наступление влетело в стальную стену. Всего за неделю погибло 7 000 человек, 160 танков и 360 единиц бронетехники уничтожено. При этом продвижение незначительно. Это бессмысленная кровавая баня. Повсюду обугленные танки "Леопард" и машины "Брэдли". Приказывать Украине сражаться "столько, сколько потребуется" бесчеловечно. Прекратите эту войну сейчас же!"

Газета "Вашингтон Пост" признает, что спешка киевских властей связана с предстоящим саммитом в Вильнюсе, где Зеленский должен будет отчитаться за выделенные Западом миллиарды и в качестве пирожка надеется получить вступление страны в НАТО. Саммит все ближе, а успехов как таковых нет. Американское общество и конгресс спорят, стоит ли продолжать спонсирование.

Накануне в Брюсселе западные страны объявили о новых пакетах военной помощи для Украины. Но по большей части каждая из стран сосредоточится на поставках боеприпасов для ЗРК. Такими темпами, считают немецкие депутаты, войну точно закончить не получится.

"Необходимо сначала дать четкое разъяснение, что Запад хочет заключить мир. Я думаю, Зеленский находится в вакууме и постоянно согласовывает с американцами то, что касается формулировки его целей. Я думаю, он принял декрет, запрещающий переговоры с Россией", - говорит депутат Бундестага Сара Вагентнехт.

Американский телеведущий даже предсказывает, чем может закончиться такая позиция Зеленского: "Так заканчивается киевский проект".

Выход один – переговоры. Был и китайский мирный план. Сегодня в Киев приехал президент ЮАР в надежде, что его идеи будут выслушаны. За диалог выступает и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. Отметивший свое 100-летие политик уверен, что Владимир Путин просто не мог не начать специальную военную операцию.

"Давайте вспомним две вещи о Владимире Путине: он унаследовал традиционную Россию, он вырос в блокадном Ленинграде, в котором более половины населения умерло от голода. Он решил, что не допустит больше военной угрозы рядом с большими городами своей страны. Поэтому, когда военная граница Европы переместилась в пределах 300 миль от Москвы - он отреагировал очень резко", - заявил Киссинджер.

Тем временем американский ВПК продолжает получать дивиденды от войны. Как и глава Белого дома. Выяснилось, глава украинской фирмы Бурисма, предположительно, дал взятку американскому президенту за некоторые его политические решения.

Елена Макарова, "ТВ Центр"

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