США умалчивают о выгодах, которые получили в результате подрыва

Теракт на "Северных потоках" невозможно было совершить без государственной поддержки. Об этом заявил первый заместить постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Ход расследования обсудили на консультациях в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Наши дипломаты обратили внимание коллег на то, что прогресса в поиске виновных до сих пор нет.

Запутать, замести следы и любой ценой скрыть правду - то, к чему стремится Запад, имитируя расследование подрыва "Северных потоков". О резонансном теракте шла речь на закрытых консультациях в Совбезе ООН. У Москвы есть сомнения, что Швеция, Дания и Германия, ответственные за поиск виновных, выполняют свои обязательства. Скорее, слаженно и единодушно бездействуют. Во всяком случае, перед международным сообществом они не отчитываются - хотя должны.

"В ходе обсуждений в Совете Безопасности было достигнуто полное единодушие в том, что расследования должны быть ускорены и Совбез нужно информировать об их ходе. Этого не случилось ни разу за три месяца. Мы видим лишь преднамеренные попытки ввести следствие в заблуждение", - отметил Полянский.

В последнее время зарубежная пресса активно продвигает версию о виновности Киева. Журналисты утверждают, что атаку совершила группа украинских спецназовцев. Действовали без какой-либо зарубежной поддержки. Даже Зеленский якобы не был в курсе.

"Версии одна абсурднее предыдущей. Совершенно очевидно, что теракт совершён при прямой государственной поддержке. Мы будем добиваться прозрачного международного расследования. Недопустимо, чтобы лица, совершившие такое гнусное преступление, которое непосредственно затрагивает международный мир и безопасность, до сих пор не установлены и не привлечены к ответственности", - заявил Полянский.

США старательно умалчивают о выгодах, которые получили в результате подрыва и перекройки европейского энергорынка. Что стоит за желанием обвинить одну лишь Украину, понятно. Мотивы Вашингтона объяснил бывший аналитик ЦРУ.

"Им просто нужна версия, которую сложно доказать. Это новый виток деизинформации. Намёк на то, что наше правительство готово принести Зеленского в жертву и возложить на него всю ответственность, чтобы скрыть своё участие и снизить риск конфликта с Россией", - рассказал бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.

С тех пор, как тема стала слишком неудобной для Запада, на саммитах НАТО её стараются не поднимать. На это указывает ряд зарубежных СМИ. Из числа тех, что не попадают под прямое влияние Вашингтона.

В Совбезе ООН позиция России всё чаще находит понимание. Всё больше стран выражают возмущение непрозрачностью расследования. Москва обещает регулярно выносить на обсуждения тему терактов и не оставит попыток призвать виновных к ответственности.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр"

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