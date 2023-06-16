Собянин утвердил планы комплексного развития территорий в районах Лефортово и Зюзино

В новые квартиры переедут москвичи — участники программы реновации

Свыше 30 проектов комплексного развития реализуются в настоящее время в Москве. Общая площадь - более 400 гектаров. У горожан появятся 94 тысячи новых рабочих мест.

На своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин рассказал о планах по реорганизации неэффективно используемых территорий в районах Лефортово и Зюзино.

На части бывшей промзоны "Серп и Молот" и участке на 2-й улице Синичкина построят современный жилой квартал. Сейчас там расположены полуразрушенные склады и здания неработающего предприятия. На их месте появятся дома и объекты социальной инфраструктуры.

Ещё один жилой квартал будет на месте парковок и устаревших построек рядом с пересечением Азовской и Старобалаклавской улиц. Там возведут более 17 тысяч квадратных метров недвижимости. В новые квартиры в районах Лефортово и Зюзино переедут москвичи - участники программы реновации.

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