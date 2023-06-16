Полету в космос Валентины Терешковой исполнилось 60 лет

Она оставалась в космосе почти трое суток

Одна из важных дат в истории освоения космоса. Ровно 60 лет назад состоялся первый орбитальный полёт женщины-космонавта Валентины Терешковой.

16-го июня 63-го года корабль "Восток-6" стартовал с космодрома Байконур. Согласно плану, "Чайка" - такой позывной дали Терешковой - должна была провести на орбите только 24 часа. Однако по собственной инициативе добилась разрешения продлить полёт. И оставалась в космосе почти трое суток.

26-летняя девушка вела бортовой журнал, фотографировала Землю, изучала аэрозольные слои в атмосфере. Снимки помогли сделать несколько важных научных открытий. Кроме того, Терешкова до сих пор остаётся единственной женщиной, совершившей одиночный полёт в космос. Другие отправлялись на орбиту только в составе экипажей.

За выдающиеся заслуги в освоении космоса Владимир Путин наградил Терешкову Орденом Гагарина, который был учреждён в мае этого года.

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