Будущие контрактники рассказали о своем стремлении помочь стране

Пришедшие отмечают, что идут по зову сердца

Будущие контрактники назвали желание помочь Родине главной причиной своего решения пойти на военную службу.

Один из пришедших в пункт отбора на военную службу по контракту, который расположен на улице Яблочкова в столице, отметил, что идет по зову сердца. "Я так решил, сделал осознанный выбор. Надо помочь стране", - сказал мужчина.

Другой пришедший рассказал, что его дед воевал в ВОВ с 1941 по 1945 год, поэтому и он идет служить на четыре года. "Я окончил военное училище в Советском союзе, поэтому и иду. Они говорят - "на два года пойдете?", я говорю - "на четыре пойду", - пояснил мужчина.

Пришедшие на пункт отбора отмечают удобную организацию работы. "На горячую линию позвонила сначала, узнала, как пойти служить, мне все объяснили и вот направили в пункт. Здесь оформляешься, проходишь медкомиссию - все за один день", - рассказала одна из женщин.

Единый пункт отбора на контрактную службу открылся по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Туда могут обратиться как граждане России, так и иностранцы в возрасте от 18 до 60 лет. На портале "Госуслуги" работает сервис "Поступление на военную службу по контракту или добровольцем".

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