Минтруд отверг введение шестидневки в России

Закон позволяет работодателям и сотрудникам устанавливать график по согласованию

Министерство труда и социальной защиты России не поддерживает установление шестидневной рабочей недели в Трудовом кодексе. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал глава ведомства Антон Котяков.

Министр напомнил, что когда звучали предложения о четырехдневной рабочей неделе, он уже указывал, что "у нас рынок труда и действующее законодательство таковы, что позволяют работодателю достаточно гибко подходить к организации трудового времени и трудовой функции каждого конкретного сотрудника".

Шестидневки в Трудовом кодексе не будет, однако "по соглашению сторон можно миксовать дистант с традиционными трудовыми отношениями или индивидуально регулировать рабочее время с соответствующей оплатой", цитирует Котякова ТАСС.

В мае в Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" заявили, что в условиях повышенного внешнего давления на российскую экономику необходимо удлинить рабочую неделю. Авторы инициативы предложили брать пример с советских граждан, которые в годы Великой Отечественной войны работали по шесть и даже семь дней в неделю.

До этого депутат Госдумы Николай Арефьев заявлял о необходимости увеличить рабочую неделю, поскольку "российская экономика может восстановиться только благодаря этому". Парламентарий потребовал "и в субботу, и в воскресенье работать, но вытащить страну из разрухи, потому что кругом разруха полнейшая".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"