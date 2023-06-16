Минобрнауки анонсировало учебник истории для вузов с разделом об СВО

Его подготовят в течение следующего учебного года

Министерство высшего образования и науки России разработает новый учебник истории для непрофильных специальностей в высших учебных заведениях в течение следующего учебного года, он будет содержать раздел о специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал заместитель главы ведомства Константин Могилевский.

Чиновник уточнил, что уже утверждена концепция содержания этого курса, в нем будут изучать все события вплоть до наших дней. Он утвердительно ответил на вопрос о том, будет ли включен в учебник раздел о спецоперации.

Могилевский выразил мнение о том, что "учебник для вуза — не главное, но, тем не менее, типовой учебник для тех преподавателей, кому он нужен, в течение следующего учебного года будет разработан", сообщает ТАСС.

В апреле в пресс-службе Рособрнадзора рассказали, что материал для изучения темы спецоперации будет включен в программу десятого класса российских школ. Содержание экзаменов по истории будет скорректировано с учетом завершения обучения в средней школе. Это сделают только после поставки соответствующих учебников в российские школы.

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