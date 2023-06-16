На Кубани по обвинению в подготовке теракта арестовали подростка

Он намеревался поджечь учебное заведение

В Армавире (Краснодарский край) сотрудники ФСБ предотвратили теракт в учебном заведении.

События происходили в апреле-мае 2023 года. Преступление готовил 15-летний подросток, он намеревался поджечь учебное заведение с целью устрашения населения. Парень изготовил зажигательную смесь, а также начал изготавливать самодельное оружие. Все это он хранил дома в хозяйственной постройке.

Воплотить преступный умысел в жизнь не удалось – подростка задержали силовики. В настоящее время ему предъявлено обвинение в приготовлении к совершению террористического акта. Судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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