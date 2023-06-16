В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ

На форуме возможны перебои с сетью

Моделировать пленарное заседание Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) с участием президента России Владимира Путина будет политолог Дмитрий Саймс.

Об этом в пятницу, 16 июня, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Речь главы государства для участия в ПМЭФ обычно пишет его помощник Максим Орешкин, но окончательный вариант выступления знает только лично Путин. Ожидается, что президент в своем выступлении даст оценки ситуации в мире и очертит планы на перспективу.

"В данном случае для выступления Путина, действительно, подготовлен очень солидный материал, мы уже говорили, будет дана достаточно детальная оценка положению дел в экономике", - сказал он (цитата по ТАСС).

Кроме того, будет затронута тема специальной военной операции и ее эффект на экономику. По словам Пескова, российский лидер поддерживает любые идеи, которые могут вести к урегулированию ситуации на Украине.

"Президент Путин был, есть и остается открытым для любых контактов с целью обсуждения возможных вариантов решения украинской проблемы", - сказал его пресс-секретарь.

На ПМЭФ в этом году действуют беспрецедентные меры цифровой безопасности, возможны перебои с беспроводным интернетом, предупредил представитель Кремля. Лучше использовать Wi-Fi.

"Враг действует нагло и не оставляет своих попыток нанести урон", - отметил Песков.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Северной столице 14-17 июня.

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