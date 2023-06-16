Статус ветерана боевых действий получили свыше 133 тысяч участников СВО

Он дает право на целый ряд льгот

Статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 16 июня, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.

Как подчеркнула чиновница, "все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий", сообщает "Интерфакс".

В России реализуется комплекс мер поддержки ветеранов боевых действий, которые постоянно совершенствуются. В частности, на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект, в соответствии с которым ежемесячная выплата участникам спецоперации будет полностью предоставляться в денежной форме.

Глава парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Турчак пояснил, что сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично — в виде набора социальных услуг. Чтобы получить всю причитающуюся сумму в денежном выражении, необходимо заранее подать заявление, но "в условиях, когда человек — на фронте, это почти нереально", подчеркнул депутат. Поправки решат эту проблему.

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