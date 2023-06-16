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Статус ветерана боевых действий получили свыше 133 тысяч участников СВО

11:19
  • пятница
  • 16 июня 2023

Он дает право на целый ряд льгот

Статус ветерана боевых действий получили более 133 тысяч участников специальной военной операции (СВО). Об этом в пятницу, 16 июня, рассказала заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина.
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Как подчеркнула чиновница, "все ребята, которые сегодня проходят службу в зоне специальной военной операции, независимо от способа их мобилизации, все они имеют право на присвоение статуса ветерана боевых действий", сообщает "Интерфакс".

В России реализуется комплекс мер поддержки ветеранов боевых действий, которые постоянно совершенствуются. В частности, на рассмотрение нижней палаты российского парламента внесен законопроект, в соответствии с которым ежемесячная выплата участникам спецоперации будет полностью предоставляться в денежной форме.

Глава парламентской координационной группы по вопросам СВО Андрей Турчак пояснил, что сейчас ветераны боевых действий по умолчанию получают ее частично деньгами, частично — в виде набора социальных услуг. Чтобы получить всю причитающуюся сумму в денежном выражении, необходимо заранее подать заявление, но "в условиях, когда человек — на фронте, это почти нереально", подчеркнул депутат. Поправки решат эту проблему.

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Ветераны боевых действий
Ветераны боевых действий
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