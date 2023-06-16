"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

В столицу пришла сильная жара

В Москве введен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности в связи с очень высокой температурой воздуха. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.

Как сообщается на официальном сайте Гидрометцентра, в столице в течение дня ожидается жара до 30 градусов. Предупреждение действует до 18:00 16 июня.

Наряду с этим в городе действует режим повышенной пожароопасности четвертого класса.

Сильная жара относится к опасным погодным явления. При солнечной погоде необходимо позаботиться о здоровье глаз и кожи, а высокая температура воздуха опасна для людей с хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, каких правил нужно придерживаться в жаркую погоду, чтобы не навредить своему здоровью.

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