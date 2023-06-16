ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Оранжевый" уровень погодной опасности объявлен в Москве

10:59
  • пятница
  • 16 июня 2023

В столицу пришла сильная жара

В Москве введен предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности в связи с очень высокой температурой воздуха. Это следует из прогностической карты предупреждений Гидрометцентра России.
Москвичам рассказали, когда начнется купальный сезон

Как сообщается на официальном сайте Гидрометцентра, в столице в течение дня ожидается жара до 30 градусов. Предупреждение действует до 18:00 16 июня.

Наряду с этим в городе действует режим повышенной пожароопасности четвертого класса.

Сильная жара относится к опасным погодным явления. При солнечной погоде необходимо позаботиться о здоровье глаз и кожи, а высокая температура воздуха опасна для людей с хроническими сердечно-сосудистыми, эндокринными заболеваниями.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, каких правил нужно придерживаться в жаркую погоду, чтобы не навредить своему здоровью.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Жаркая погода
Жаркая погода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.