Собянин рассказал, как город помогает столичным компаниям выходить на зарубежные рынки

За год Москва укрепила торговое сотрудничество с 26 странами

Московский экспортный центр помогает столичным компаниям осваивать зарубежные рынки. За год столица укрепила торговое сотрудничество с 26 странами. Об этом в своем Телеграм-канале рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Отмечается, что Московский экспортный центр в 2023 году организовал участие столичных компаний в выставках в ОАЭ, Иране, Турции и Марокко.

"Предприятия Москвы при поддержке города развивают торговое сотрудничество с Африкой, Ближним Востоком, Азией, СНГ, Латинской Америкой и другими регионами", - сообщил Собянин.

Иностранных партнеров, среди прочего, интересуют разработки Москвы в строительстве, IT-сфере и пищевой индустрии. "С компанией из Саудовской Аравии договорились о поставке умных автоматизированных контейнеров для сбора отходов на сумму около 67 млн рублей", - говорится в сообщении.

Всего в этом году будет организовано 15 выставок и более 20 бизнес-миссий.

В апреле сообщалось, что экспортные контракты после прохождения акселерационных программ заключили 90% компаний столицы. В этом году в обучении примут участие около 150 компаний. Также открылся набор на программу "Экспортеры 2.0".

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