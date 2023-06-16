ВСУ атаковали 10 населенных пунктов в Белгородской области

Обошлось без жертв

За четверг, 15 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали десять различных населенных пунктов в Белгородской области. Об этом рассказал глава региона Вячеслав Гладков.

Как написал губернатор в своем Telegram-канале, в Белгородском районе из артиллерии обстреляна Нехотеевка – зафиксировано семь прилетов, а по селу Щетиновка выпущено две противотанковые управляемые ракеты.

Один минометный снаряд выпущен по селу Вериговка, из миномета также зафиксировано девять прилетов на окраине села Тишанка. В Грайворонском горокруге три минометных снаряда выпущено рядом с поселком Горьковский.

В Краснояружском районе противник атаковал с помощью четырех дронов-камикадзе рядом с селом Поповка. В Шебекинском городском округе из артиллерии обстреляно село Белянка, по поселку Первомайский, городу Шебекино и селу Новая Таволжанка ВСУ били из минометов.

Во всех случаях обошлось без жертв и разрушений, рассказал Гладков.

Президент России Владимир Путин ранее высказал идею о создании "санитарной зоны" на Украине вблизи приграничных российских регионов, которая обезопасила бы россиян от атак со стороны ВСУ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что "с территории, подконтрольной киевскому режиму, осуществляются обстрелы, бомбежки социальной инфраструктуры мирных граждан, жилищ мирных граждан и так далее", поэтому "придется, соответственно, вот эту военную инфраструктуру отодвигать на "санитарное" расстояние с тем, чтобы обеспечить безопасность граждан".

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