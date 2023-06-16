Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

Сегодня 60-я годовщина ее полета в космос

Президент России Владимир Путин наградил Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Терешкова стала первым человеком, удостоенной этой награды. 16 июня 2023 года отмечается 60-я годовщина полета Терешковой в космос.

Орден Гагарина учрежили в России в конце мая. Награда вручается космонавтам, ученым и инженерам, работающим в ракетостроении.

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