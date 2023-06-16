ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин наградил Терешкову орденом Гагарина

11:35
  • пятница
  • 16 июня 2023

Сегодня 60-я годовщина ее полета в космос

Президент России Владимир Путин наградил Валентину Терешкову недавно учрежденным орденом Гагарина.

Указ опубликован на официальном портале правовой информации. Терешкова стала первым человеком, удостоенной этой награды. 16 июня 2023 года отмечается 60-я годовщина полета Терешковой в космос.

Орден Гагарина учрежили в России в конце мая. Награда вручается космонавтам, ученым и инженерам, работающим в ракетостроении.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин и Валентина Терешкова
Владимир Путин и Валентина Терешкова
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.