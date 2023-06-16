Песков рассказал об открытости Путина к любым контактам по Украине

Президент поддерживает любые идеи урегулирования конфликта

Президент России Владимир Путин остается открытым для любых контактов для обсуждения вариантов решения украинской проблемы. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля отметил, что "для нас фраза "украинская проблема" абсолютно понятна", она "вызревала на протяжении многих десятилетий" и связана с безопасностью России и продвижением военной инфраструктуры НАТО вплотную к ее границам.

Песков подчеркнул, что эту проблему можно решать разными способами, "поэтому любые возможные идеи, наборы идей, которые направлены на урегулирован к этой проблемы и, соответственно, на завершение этого конфликта, они поддерживаются Путиным", сообщает РИА Новости.

В первые месяцы российской спецоперации Москва и Киев провели несколько раундов переговоров по мирному урегулированию конфликта, однако в апреле 2022 года процесс остановился из-за молчания украинской стороны в ответ на инициативы России. Москва подчеркивала неоднократно готовность возобновить переговоры, однако Киев требует невыполнимого, настаивая на "возвращении" Украине Крыма и Донбасса.

Западные СМИ со ссылкой на источники рассказали, что если попытка контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) обернется провалом, это "усилит давление со стороны западных стран с тем, чтобы подтолкнуть Киев к переговорам по территориальному урегулированию, которое ему может не понравиться".

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