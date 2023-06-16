В Киеве прогремели взрывы после ракетного удара

По всей Украине объявлена воздушная тревога
Взрыв произошел в Подольском районе Киева после ракетного удара.
Об этом написал в своем telegram-канале мэр города Виталий Кличко. В Киеве сработали средства противовоздушной обороны (ПВО).
"Взрыв в столице. В Подольском районе. В Киев еще летят ракеты", - написал он.
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из онлайн-карты министерства цифровой трансформации. Первый сигнал прозвучал в подконтрольной Киеву Херсонской области.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
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