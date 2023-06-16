Песков назвал один из главных приоритетов Путина

Это напрямую связано с социальным характером нашего государства

Для президента России Владимира Путина в числе главных приоритетов находятся социальные обязательства государства перед гражданами. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля напомнил, что социальный характер российского государства "является абсолютной константой, он зафиксирован в нашей Конституции".

Песков также отметил, что в рамках Петербургского международного экономического форума на деловом завтраке Сбербанка "все говорили о том, что по мере роста расходов нам нужно или думать о том, как повышать доходы, или сокращать расходы", однако пока "никаких решений на этот счет не принималось", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что реальная зарплата россиян в 2023 году должна вырасти на 3-5%. Увеличение реальных доходов граждан, по словам главы государства, это "вопрос самый ключевой", а решение этого вопроса для российских властей является задачей номер один. Президент подчеркивал, что необходимо добиться, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными.

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