ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Песков назвал один из главных приоритетов Путина

12:18
  • пятница
  • 16 июня 2023

Это напрямую связано с социальным характером нашего государства

Для президента России Владимира Путина в числе главных приоритетов находятся социальные обязательства государства перед гражданами. Об этом в пятницу, 16 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В Кремле раскрыли подробности выступления Путина на ПМЭФ

Официальный представитель Кремля напомнил, что социальный характер российского государства "является абсолютной константой, он зафиксирован в нашей Конституции".

Песков также отметил, что в рамках Петербургского международного экономического форума на деловом завтраке Сбербанка "все говорили о том, что по мере роста расходов нам нужно или думать о том, как повышать доходы, или сокращать расходы", однако пока "никаких решений на этот счет не принималось", сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Путин отмечал, что реальная зарплата россиян в 2023 году должна вырасти на 3-5%. Увеличение реальных доходов граждан, по словам главы государства, это "вопрос самый ключевой", а решение этого вопроса для российских властей является задачей номер один. Президент подчеркивал, что необходимо добиться, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.