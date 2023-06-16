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Минтруд: уровень безработицы в ряде регионов России превышает 10%

12:37
  • пятница
  • 16 июня 2023

Антилидером является Ингушетия

Уровень безработицы в ряде российских регионов превышает отметку в 10%, а самый высокий показатель зарегистрирован в Ингушетии — 27%. Об этом рассказал в пятницу, 16 июня, министр труда и социальной защиты России Антон Котяков.
Безработица в России снизилась до рекордного уровня

Глава Минтруда уточнил, что регионы с высокой безработицей — это "трудоизбыточные территории, с которыми нам предстоит целенаправленно, адресно работать", сообщает "Интерфакс".

Ранее президент России Владимир Путин отмечал, что на фоне всех сложностей 2022 года отечественные предприятия избежали массовых сокращений сотрудников и сохранили коллективы. Более того, с учетом исторически минимальной безработицы – в целом по стране в 3,5% – по многим направлениям не хватает рабочих рук.

Глава государства подчеркнул, что особенно важно поддержать краткосрочные программы, которые дают россиянам возможность приобрести новые знания и навыки, сменить профессию.

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